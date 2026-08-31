Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου  

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρει μειώσεις τιμών και αυξήσεις μισθών.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ.
  • Τα Νέα ενημερώνουν για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προφύλαξης.
  • Η Εστία θίγει το θέμα της απώλειας της ταυτότητας ενός Έθνους.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μειώσεις τιμών - Αυξήσεις μισθών

Ελεύθερος Τύπος: Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ

Τα Νέα: Ιός του Δυτικού Νείλου - Τι να προσέχουμε

Εστία: Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός Έθνους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου

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