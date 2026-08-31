Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου
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Snapshot
- Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρει μειώσεις τιμών και αυξήσεις μισθών.
- Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ.
- Τα Νέα ενημερώνουν για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προφύλαξης.
- Η Εστία θίγει το θέμα της απώλειας της ταυτότητας ενός Έθνους.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μειώσεις τιμών - Αυξήσεις μισθών
Ελεύθερος Τύπος: Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ
Τα Νέα: Ιός του Δυτικού Νείλου - Τι να προσέχουμε
Εστία: Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός Έθνους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου
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