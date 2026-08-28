Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανακοινώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ για προγράμματα φθηνής στέγης, νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και βελτιώσεις στις συγκοινωνίες.
  • Το πρόγραμμα Εξοικονομώ λαμβάνει χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο μέτρων που αφορά κατοικίες και αυτοκίνητα.
  • Υπογράφεται η συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα».
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 5,3 δισ. ευρώ για φθηνή στέγη, νέα Εξοικονομώ, συγκοινωνίες

Ελεύθερος Τύπος: Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισ.

Τα Νέα: Ευρωπαϊκό «πακέτο» για σπίτια, αυτοκίνητα

Καθημερινή: Ώρα υπογραφών για την «Ασπίδα»

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου

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