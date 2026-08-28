Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ανακοινώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ για προγράμματα φθηνής στέγης, νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και βελτιώσεις στις συγκοινωνίες.
- Το πρόγραμμα Εξοικονομώ λαμβάνει χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο μέτρων που αφορά κατοικίες και αυτοκίνητα.
- Υπογράφεται η συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα».
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 5,3 δισ. ευρώ για φθηνή στέγη, νέα Εξοικονομώ, συγκοινωνίες
Ελεύθερος Τύπος: Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισ.
Τα Νέα: Ευρωπαϊκό «πακέτο» για σπίτια, αυτοκίνητα
Καθημερινή: Ώρα υπογραφών για την «Ασπίδα»
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Αυγούστου
20:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ