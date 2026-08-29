Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου 

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανακοινώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ για προγράμματα φθηνής στέγης, νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και βελτιώσεις στις συγκοινωνίες.
  • Το πρόγραμμα Εξοικονομώ λαμβάνει χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο μέτρων που αφορά κατοικίες και αυτοκίνητα.
  • Υπογράφεται η συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα».
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας

Ελεύθερος Τύπος: Πάνω από τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Τα Νέα: Ενημέρωση, όχι άδεια

Καθημερινή: Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου

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