Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου
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- Ανακοινώθηκαν 5,3 δισ. ευρώ για προγράμματα φθηνής στέγης, νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ και βελτιώσεις στις συγκοινωνίες.
- Το πρόγραμμα Εξοικονομώ λαμβάνει χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πακέτο μέτρων που αφορά κατοικίες και αυτοκίνητα.
- Υπογράφεται η συμφωνία για το πρόγραμμα «Ασπίδα».
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας
Ελεύθερος Τύπος: Πάνω από τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Τα Νέα: Ενημέρωση, όχι άδεια
Καθημερινή: Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Αυγούστου
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