Φωτιά τώρα στον Μουζουρά Χανιών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 01 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων κοντά στην περίφραξη της αμερικανικής βάσης.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 5 οχήματα.