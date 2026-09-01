Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Βάρκιζα – Καταστράφηκε ολοσχερώς, σώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες
Δεν υπήρχαν μαθητές στο λεωφορείο – Ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία τους
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) σε σχολικό λεωφορείο, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου, αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, αλλά το σχολικό λεωφορείο υπέστη ολοσχερή καταστροφή.
Κατά την εκδήλωση της φωτιάς δεν υπήρχαν επιβάτες στο όχημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.