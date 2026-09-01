Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Νέος πρύτανης ο Δημοσθένης Κυριαζής

Σε κλίμα συγκίνησης και με έντονο τον συμβολισμό της θεσμικής συνέχειας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 η Τελετή Παράδοσης–Παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τον απερχόμενο Πρύτανη, Καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, στον νέο Πρύτανη, Καθηγητή Δημοσθένη Κυριαζή.

Η τελετή σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας δημιουργικής περιόδου για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την έναρξη ενός νέου κύκλου ευθύνης και προσφοράς, με τη νέα Πρυτανική Αρχή να αναλαμβάνει πάνω στα ισχυρά θεμέλια που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και με στόχο να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.

Ο απερχόμενος Πρύτανης, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για την τριακονταετή ακαδημαϊκή του διαδρομή. Ευχαρίστησε την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, επιλέγοντας να σταθεί ιδιαίτερα στην ανθρωποκεντρική διάσταση του έργου του. Υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου, του αλληλοσεβασμού και της σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε με τους φοιτητές, εκφράζοντας την ικανοποίησή του γιατί έμαθαν να βλέπουν το Πανεπιστήμιο ως «το δεύτερο σπίτι τους». Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όλοι θα στηρίξουν τον νέο Πρύτανη, με κοινό στόχο «να ανεβάσουμε το Πανεπιστήμιο ακόμα ψηλότερα».

Παραλαμβάνοντας την Πρυτανεία, ο Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής αναφέρθηκε στη «βαριά κληρονομιά» που αναλαμβάνει και μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον προκάτοχό του, όχι μόνο ως ακαδημαϊκό και συνάδελφο, αλλά κυρίως ως άνθρωπο. Αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη διάθεση του Μιχάλη Σφακιανάκη να βρίσκεται δίπλα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να συνδράμει σε κάθε ζήτημα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε». Κοιτάζοντας προς την επόμενη ημέρα, υπογράμμισε ότι το νέο ξεκίνημα αφορά σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και έθεσε στο επίκεντρο τη συλλογική προσπάθεια για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της πορείας του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο νέος Πρύτανης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το έργο της πρυτανικής του θητείας.

Η Τελετή Παράδοσης–Παραλαβής επισφράγισε συμβολικά τη συνέχεια στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με κοινό προσανατολισμό τη διαρκή εξέλιξη και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διαβάστε επίσης