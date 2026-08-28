«Πράσινο φως» ξανά σε York και Keele – Νέες άδειες λειτουργίας μετά το πρώτο «μπλόκο» του ΣτΕ

Νέα αρχή για τα πανεπιστήμια York και Keele στην Ελλάδα. Μερικές εβδομάδες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις προηγούμενες άδειες, το υπουργείο Παιδείας «ανοίγει» εκ νέου τον δρόμο για τη λειτουργία των δύο μη κρατικών πανεπιστημίων, χορηγώντας τους νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Το Keele στην Αθήνα και το York στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να επανεκκινεί τη διαδικασία σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Η απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

Από την πρώτη αδειοδότηση στο «μπλόκο» του ΣτΕ και το νέο «πράσινο φως»

Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025. Τον Αύγουστο, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις πρώτες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού ως Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Μεταξύ αυτών ήταν το University of York, μέσω του City College στη Θεσσαλονίκη και το University of Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην Αθήνα. Μαζί τους είχε αδειοδοτηθεί και το Open University μέσω του Anatolia College, καθώς και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η κυβέρνηση παρουσίασε τότε την αδειοδότηση ως ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού να έχουν προηγουμένως αξιολογήσει τα ακαδημαϊκά και κτηριακά δεδομένα των φακέλων.

Όμως, έναν χρόνο αργότερα, η υπόθεση έλαβε διαφορετική τροπή.

Τη 13η Αυγούστου, το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων –του York, του Keele και του Anatolia– καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Η απόφαση δεν αμφισβήτησε επί της αρχής τη δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα, αλλά επικεντρώθηκε σε ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης.

Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου και νομικός, Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ, εξήγησε ότι η απόφαση αφορούσε τη νομιμότητα του κανονιστικού πλαισίου και εκτίμησε ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν κι άλλα πανεπιστήμια, εφόσον αντιμετώπιζαν αντίστοιχα προβλήματα, μιλώντας στο Newsbomb.

Τι ακριβώς είχε κρίνει το ΣτΕ

Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο της Επικρατείας εντόπισε ζητήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων στις παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ, αλλά και τη διαδικασία με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ. Παράλληλα, ακυρώθηκαν οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών ως συνέπεια της ακύρωσης των αδειών.

Το κρίσιμο σημείο, πάντως, ήταν ότι το ΣτΕ δεν «έκλεισε την πόρτα» στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αντιθέτως, η δικαστική κρίση κινήθηκε γύρω από τη νομιμότητα της διαδικασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Τη 19η Αυγούστου, η υπόθεση «άνοιξε» και για άλλα επτά. Ο κ. Λαζαράτος προσέφυγε εκ νέου στο ΣτΕ, αυτήν τη φορά κατά των αδειών επτά ακόμη μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η νέα εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο ξανά το ερώτημα αν το κανονιστικό και αξιολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την αδειοδότηση των ΝΠΠΕ, είναι επαρκές και σύννομο.

Ο κ. Λαζαράτος είχε επισημάνει ότι «ο λόγος που επιμένω και έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δεν είναι κανένας άλλος από την προϋπόθεση να φτιαχτούν σε σωστό πλαίσιο. Τα προγράμματα σπουδών να είναι έγκυρα, ώστε να μην εξαπατηθούν μαθητές και γονείς. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν, το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Απλώς, παλεύουμε ώστε να υλοποιηθούν όπως πρέπει κι όχι πρόχειρα», σε σχόλιο στο Newsbomb.