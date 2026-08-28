«Πράσινο φως» ξανά σε York και Keele – Νέες άδειες λειτουργίας μετά το πρώτο «μπλόκο» του ΣτΕ

Νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παραρτήματα των δύο πανεπιστημίων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

«Πράσινο φως» ξανά σε York και Keele – Νέες άδειες λειτουργίας μετά το πρώτο «μπλόκο» του ΣτΕ
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα αρχή για τα πανεπιστήμια York και Keele στην Ελλάδα. Μερικές εβδομάδες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις προηγούμενες άδειες, το υπουργείο Παιδείας «ανοίγει» εκ νέου τον δρόμο για τη λειτουργία των δύο μη κρατικών πανεπιστημίων, χορηγώντας τους νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Το Keele στην Αθήνα και το York στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να επανεκκινεί τη διαδικασία σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Η απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

Από την πρώτη αδειοδότηση στο «μπλόκο» του ΣτΕ και το νέο «πράσινο φως»

Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025. Τον Αύγουστο, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις πρώτες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού ως Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Μεταξύ αυτών ήταν το University of York, μέσω του City College στη Θεσσαλονίκη και το University of Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην Αθήνα. Μαζί τους είχε αδειοδοτηθεί και το Open University μέσω του Anatolia College, καθώς και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η κυβέρνηση παρουσίασε τότε την αδειοδότηση ως ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του νέου ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού να έχουν προηγουμένως αξιολογήσει τα ακαδημαϊκά και κτηριακά δεδομένα των φακέλων.

Όμως, έναν χρόνο αργότερα, η υπόθεση έλαβε διαφορετική τροπή.

Τη 13η Αυγούστου, το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων –του York, του Keele και του Anatolia– καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Η απόφαση δεν αμφισβήτησε επί της αρχής τη δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα, αλλά επικεντρώθηκε σε ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης.

Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου και νομικός, Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ, εξήγησε ότι η απόφαση αφορούσε τη νομιμότητα του κανονιστικού πλαισίου και εκτίμησε ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν κι άλλα πανεπιστήμια, εφόσον αντιμετώπιζαν αντίστοιχα προβλήματα, μιλώντας στο Newsbomb.

Τι ακριβώς είχε κρίνει το ΣτΕ

Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο της Επικρατείας εντόπισε ζητήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων στις παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ, αλλά και τη διαδικασία με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ. Παράλληλα, ακυρώθηκαν οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών ως συνέπεια της ακύρωσης των αδειών.

Το κρίσιμο σημείο, πάντως, ήταν ότι το ΣτΕ δεν «έκλεισε την πόρτα» στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αντιθέτως, η δικαστική κρίση κινήθηκε γύρω από τη νομιμότητα της διαδικασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Τη 19η Αυγούστου, η υπόθεση «άνοιξε» και για άλλα επτά. Ο κ. Λαζαράτος προσέφυγε εκ νέου στο ΣτΕ, αυτήν τη φορά κατά των αδειών επτά ακόμη μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η νέα εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο ξανά το ερώτημα αν το κανονιστικό και αξιολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την αδειοδότηση των ΝΠΠΕ, είναι επαρκές και σύννομο.

Ο κ. Λαζαράτος είχε επισημάνει ότι «ο λόγος που επιμένω και έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δεν είναι κανένας άλλος από την προϋπόθεση να φτιαχτούν σε σωστό πλαίσιο. Τα προγράμματα σπουδών να είναι έγκυρα, ώστε να μην εξαπατηθούν μαθητές και γονείς. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν, το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Απλώς, παλεύουμε ώστε να υλοποιηθούν όπως πρέπει κι όχι πρόχειρα», σε σχόλιο στο Newsbomb.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

22:00LIFESTYLE

Μαντόνα: Οι εικόνες από τη Μονή Βαρλαάμ και η σπάνια αγιογραφία του Οράματος της Αποκάλυψης

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Αποφασίζει το Σάββατο εάν θα αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Θα σε σκοτώσω», απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναμένει «τεχνικές συνομιλίες» με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο – Ουδέν σχόλιο, λέει το Κρεμλίνο

21:21ΠΑΙΔΕΙΑ

«Πράσινο φως» ξανά σε York και Keele – Νέες άδειες λειτουργίας μετά το πρώτο «μπλόκο» του ΣτΕ

21:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 28/8/2026

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα λουσμένη στο φως του φεγγαριού – Εντυπωσιακές εικόνες από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο

21:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Ο κατήφορος της Εθνικής συνεχίζεται…

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία Ακαδημίας Διαστήματος

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Λαύρα Αγίων Ορέων στην Ουκρανία: Νεκρός μοναχός μετά από επίθεση αγνώστων

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρον Τραμπ: Είναι ντροπαλός, ζει απομονωμένος και φοβάται για την ασφάλειά του

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ζητά τη συνδρομή της Frontex έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο

20:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» σε περίπτερο στη Μύκονο – Δεν έκοψε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με Ερντογάν, Σι Τζινπίνγκ κι άλλους ηγέτες στο Μπισκέκ

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τις πλημμύρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους: Σήμερα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Θα σε σκοτώσω», απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό

21:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 28/8/2026

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο»: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο

21:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Ο κατήφορος της Εθνικής συνεχίζεται…

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας: Δεκαετίες μετά, η εξέλιξή τους εντυπωσίασε

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Ο Ζιακόπουλος ζητά αυτοσυγκράτηση για τα περί καύσωνα: «Τα σαραντάρια πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά»

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πολίτες στην Κοζάνη: Πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ