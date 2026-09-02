Κομοτηνή: Συνελήφθη 68χρονος «Vor V Zakone» του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος με όπλα

Snapshot Συνελήφθη στην Κομοτηνή 68χρονος αλλοδαπός με τον τίτλο «Vor V Zakone» του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.

Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, χειροβομβίδα, πυρομαχικά και μεταλλικό ξιφίδιο κατά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του.

Ο «Vor V Zakone» είναι υψηλόβαθμο μέλος ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν στη Γερμανία για εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων.

Ο 68χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 68χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να έχει τον τίτλο «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», προχώρησε η Αστυνομία στην Κομοτηνή.

Ο 68χρονος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα, χειροβομβίδα και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.

Η αστυνομική έρευνα έγινε στο σπίτι του στην Κομοτηνή, μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και κατά της ζωής, καθώς και ειδικές επιχειρησιακές ομάδες.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένο οπλισμό και πυρομαχικά.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια,

μία χειροβομβίδα χωρίς πυροκροτητή,

ένας πυροκροτητής χειροβομβίδας,

ένας επιπλέον γεμιστήρας πιστολιού με ένα φυσίγγιο,

66 φυσίγγια και δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

ένα μεταλλικό ξιφίδιο μαζί με τη θήκη του,

δύο κινητά τηλέφωνα.

Tι είναι ο «Vor V Zakone»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 68χρονος φέρει τον τίτλο «Vor V Zakone», γνωστό και ως «Thief in Law».

Πρόκειται για έναν τίτλο που συνδέεται με υψηλόβαθμα πρόσωπα του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ο 68χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις γερμανικές Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.