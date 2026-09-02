Βυθίστηκε ρυμουλκούμενο πλοίο ανοιχτά της Σίφνου - Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Snapshot Βυθίστηκε ρυμουλκούμενο πλοίο περίπου ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σίφνου.

Το πλοίο ήταν άδειο από καύσιμα και λιπαντικά και είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα.

Οι δύο επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν σώοι από ρυμουλκό και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και αντιρρυπαντικό σκάφος για πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Ένα ρυμουλκούμενο πλοίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σίφνου.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα και, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ήταν άδειο από καύσιμα και λιπαντικά.

Στο ρυμουλκούμενο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία περισυλλέχθηκαν από ρυμουλκό. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο κατευθύνονται σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και αντιρρυπαντικό σκάφος, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη θαλάσσια περιοχή.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.