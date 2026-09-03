Κόρινθος: «Αδύνατον να αποφευχθεί η παράσυρση» είπε η Hellenic Train για τον νεκρό στον Προαστιακό

Snapshot Ο μηχανοδηγός της Hellenic Train ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την παράσυρση του άνδρα στην Αρχαία Κόρινθο.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51 για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Το συμβάν προκάλεσε καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η εταιρεία χαρακτήρισε αδύνατη την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας ώστε να αποφευχθεί η παράσυρση. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για τη θανατηφόρα παράσυρση του άνδρα στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου εξέδωσε η Hellenic Train, εξηγώντας ότι ήταν αδύνατον να ακινητοποιηθεί ο συρμός σ' εκείνο το σημείο έτσι ώστε να αποφευχθεί το μοιραίο.

Όπως αναφέρεται σχετικά, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας «ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου».

«Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Όλη η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

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