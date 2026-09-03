Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Συνέτι

Snapshot Οριοθετήθηκε ητιά στο Συνέτι της Άνδρου μετά άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες, 4 οχήματα, 2 ελικόπτερα και εθελοντές δασοπυροσβέστες με υδροφόρες ΟΤΑ.

Ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε προληπτικές ρίψεις νερού για αποφυγή αναζωπυρώσεων και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις που πραγματοποιούν περιπολίες για την ασφάλεια της περιοχής.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από καλώδια ρεύματος και διερευνώνται τα ακριβή αίτια από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Συνέτι της Άνδρου, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου και άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα που πραγματοποιούσαν περιπολίες στην περιοχή. Συνολικά επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια εθελοντών δασοπυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Μάλιστα, το ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε προληπτικές ρίψεις νερού και για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και αναχώρησε. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις που πραγματοποιούν περιπολίες.

Σύμφωνα με το enandro.gr, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από καλώδια ρεύματος, ωστόσο για τη διερεύνηση των ακριβή αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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