Παράσυρση πεζού στην Πάτρα

Παράσυρση πεζού σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου σε διασταύρωση καρμανιόλα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο πεζός βρισκόταν στη διασταύρωση της οδού Αρέθα με την εθνική οδό, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο για την μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.