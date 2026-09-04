Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Snapshot Η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι αυξημένη το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, με καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, κυρίως προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου.

Στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους προς Πειραιά η κυκλοφορία παρουσιάζει επίσης επιβάρυνση.

Τροχαίο με μοτοσικλέτα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου, με τραυματισμό του αναβάτη και παραμονή της μηχανής στο οδόστρωμα.

Περιπολικά της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατευθύνονται στο σημείο για ρύθμιση κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας, ενώ η μεγαλύτερη δυσχέρεια είναι στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της Κηφισίας, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συναντάται με τους βασικούς κόμβους του λεκανοπεδίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή σε τμήματα του δρόμου, κυρίως προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στους βασικούς άξονες που οδηγούν προς τον Πειραιά.

Τροχαίο στην Ποσειδώνος

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου, προκαλώντας επιπλέον δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης, ενώ η μηχανή παρέμεινε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κατευθύνονται περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του τραυματία και την απομάκρυνση της μοτοσικλέτας.

Η μεγαλύτερη δυσχέρεια εντοπίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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