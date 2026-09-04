Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 60χρονος κατηγορούμενος για 4 εμπρησμούς στην Μεσσήνη

Snapshot Προφυλακίστηκε ο 60χρονος κατηγορούμενος για τέσσερις εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται αναπηρία 80%.

Η σύλληψή του βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό που τον απεικονίζει να βάζει φωτιές με γυμνή φλόγα.

Οι εμπρησμοί σημειώθηκαν σε οικόπεδα και καλαμιώνα κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Του απαγγέλθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Snapshot powered by AI

Προφυλακίστηκε ο 60χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, μετά από απολογία που διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες στα Δικαστήρια Καλαμάτας.

Ο 60χρονος αρνήθηκε ότι έβαλε τις φωτιές που του αποδίδονται, με την υπεράσπισή του να επικαλείται ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι οι φωτιές ήταν μικρής έκτασης και δεν προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα τις επόμενες ώρες.

Πώς έγινε η σύλληψη

Τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει καταγραφεί ο κατηγορούμενος να προκαλεί φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Τα πρώτα στοιχεία ήρθαν μετά από φωτιές που εκδηλώθηκαν στις 26 και 27 Αυγούστου, σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι του.Μάλιστα, ο 40χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, αλλά αφέθηκε ελεύθερος όταν ορίστικε δικάσιμος, καθώς τα αδικήματα ήταν πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα όμως με το κατηγορητήριο, τρεις μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου, φέρεται να έβαλε ακόμα δύο φωτιές. Η πρώτη εκδηλώθηκε πάλι σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα, ενώ η δεύτερη ξέσπασε σε καλαμιώνα, στην Μπούκα Μεσήνης, Οι φωτιές ξεκίνησαν από γυμνή φλόγα την περίοδο που η περιοχή βρισκόταν σε επίπεδο υψηλού κινδύνου.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνελήφθη εκ νέου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Τι ισχυρίζεται

Ο ίδιος αρνείται ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό και δεν παραδέχεται ότι έβαλε ο ίδιος της φωτιές.

Μάλιστα, η υπεράσπιση αναφέρει ότι αντιμετωπίζει αναπηρία σε ποσοστό 80%.

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