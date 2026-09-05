Απάτες: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη - Επιστράφηκαν κοσμήματα στους ιδιοκτήτες

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Κρήτη που συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα εξαπάτησης ηλικιωμένων, παριστάνοντας υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.

Η ομάδα εξαπάτησε θύματα σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Χερσόνησο, αποσπώντας χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

Οι δράστες ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί με αυτοκίνητο.

Κατασχέθηκαν κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ που είχαν κλαπεί από ανήλικη και άλλες γυναίκες, τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας και τυχόν άλλων παρόμοιων υποθέσεων. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 49 ετών, προερχόμενοι από περιοχές της Αττικής, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που εξαπατούσε πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης σε Ρέθυμνο, Ανώγεια και Χερσόνησο, ενώ η συνολική αξία των χρημάτων, κοσμημάτων και χρυσών λιρών που φέρονται να απέσπασαν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Πώς έστηναν την απάτη

Όπως αναφέρει το Neakriti.gr, οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα τους και συστήνονταν ως υπάλληλοι λογιστικού γραφείου. Με διάφορες δικαιολογίες κατάφερναν να πείσουν τις γυναίκες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια τους.

Στη συνέχεια, συνεργός τους πήγαινε στα συγκεκριμένα σημεία, έπαιρνε τα αντικείμενα και απομακρυνόταν με αυτοκίνητο.

Από την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο είχε νοικιαστεί από τους δύο συλληφθέντες. Παράλληλα, οι αρχές ταυτοποίησαν τον 49χρονο ως το άτομο που φέρεται να αναλάμβανε την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων.

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα

Το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου εντόπισαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στα Μάλια. Μέσα βρίσκονταν οι δύο άνδρες, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν κρυμμένα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα κοσμήματα είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από ανήλικη, με τον ίδιο τρόπο δράσης. Τα αντικείμενα επιστράφηκαν στην οικογένεια της.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια και δεύτερο αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 49χρονου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσαν για να κρύβουν τη λεία τους. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τις άλλες δύο γυναίκες και τα οποία επίσης επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Το όχημα κατασχέθηκε.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα και να διαπιστώσουν αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.