Λεωφόρος Πεντέλης: Απίστευτο βίντεο - Παραβίασε κόκκινο με τον συνοδηγό να κρέμεται εκτός παραθύρου

Ο ασυνείδητος νεαρός οδηγός ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Λεωφόρος Πεντέλης: Απίστευτο βίντεο - Παραβίασε κόκκινο με τον συνοδηγό να κρέμεται εκτός παραθύρου
ΕΛΛΑΔΑ
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Λεωφόρο Πεντέλης, όταν οδηγός ΙΧ κινήθηκε επικίνδυνα και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει πεζός που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε τη διάβαση.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha. Στις εικόνες αποτυπώνεται η στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο περνά με κόκκινο, ενώ ο πεζός αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο και κάνει ένα απότομο άλμα, καταφέρνοντας να αποφύγει την παράσυρση.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη ήταν η εικόνα και στο εσωτερικό του οχήματος, καθώς σε όλη τη διάρκεια της πορείας του ο συνοδηγός βρισκόταν με το μισό σώμα του έξω από το παράθυρο του ΙΧ.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές προχώρησαν στην ανάλυσή του, με αποτέλεσμα να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και να τον συλλάβουν.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύωντης Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιοδιερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου ναπαραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στη Λεωφ. Πεντέλης με μεγάλο κίνδυνοπαράσυρσης πεζού που διέσχιζε τη Λεωφόρο, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρεςτης 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης,παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσηςπεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

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