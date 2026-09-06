Καφούνης Κάθε μέτρο που δίνει «ανάσα» στις ΜμΕ είναι βήμα στη σωστή κατεύθυνση

«Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ο κ. Καφούνης σημείωσε ότι «οι σημερινές εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται» και ότι αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ, οι οποίες τέθηκαν «με επιμονή και τεκμηρίωση», έχουν αποτέλεσμα.

«Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη».

«Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά», κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.