Τραγωδία στη Λάρισα: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στο Καστρί Λουτρό

Snapshot Ένας 83χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία Καστρί Λουτρό στη Λάρισα.

Ο άτυχος ηλικιωμένος έκανε μπάνιο όταν έχασε τη ζωή του υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο άνδρας ήταν γερμανικής καταγωγής.

Λουόμενοι ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του στο σημείο.

Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε παραλία στην περιοχή Καστρί Λουτρό της Λάρισας, όταν ένας 83χρονος άφησε την τελευταία του πνοή καθώς έκανε μπάνιο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άτυχος άνδρας - γερμανικής καταγωγής - υπό συνθήκες που ακόμη ερευνώνται ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Λουόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο, διαπιστώνοντας τον θάνατο του.

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