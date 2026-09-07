Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

Snapshot Αναβλήθηκε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκε στη συντριβή του F-4E Phantom II στο Athens Flying Week.

Η κηδεία ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, αλλά αναβλήθηκε λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων περιλαμβάνει το δείγμα DNA που έδωσε ο πατέρας του Δημήτρη Πέτρου.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμε πένθος για τους δύο αεροπόρους που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκε κατά την συντριβή του F-4E Phantom II στο Athens Flying Week, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η κηδεία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο λόγω εξέλιξης της διαδικασίας ταυτοποίησης των σορών τόσο του ίδιου, όσο και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια, η κηδεία αναβάλλεται για επόμενη ημερομηνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση, η αλλαγή οφείλεται σε διαδικαστικά ζητήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι για την ταυτοποίηση τη σορού του Δημήτρη Πέτρου, έχει δόσει δείγμα dna ο πατέρας του.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Β. Τζουμέρκων:

Θα βάφτιζε την κόρη του αυτές τις μέρες

Ο 37χρονος σμηναγός είχε γίνει πρόσφατα πατέρας ενός κοριτσιού, το οποίο ετοιμαζόταν να βαφτίσει τις επόμενες μέρες.

Η βάφτιση της μόλις πέντε μηνών κορούλας του είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ο τόπος καταγωγής του έμπειρου αεροπόρου έχει μετατραπεί τώρα σε χώρο θρήνου και θλίψης, με την οικογένεια να αναζητά τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός.

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