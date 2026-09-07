Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος – Τον αναζητούσαν για μέρες

Δεν είχαν νέα του για πέντε ημέρες – Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του γνωστός δικηγόρος της Λαμίας

Newsroom

Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος – Τον αναζητούσαν για μέρες
ΕΛΛΑΔΑ
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Σαν κεραυνός έπεσε στη νομική κοινότητα και σε ολόκληρη την κοινωνία της Λαμίας η είδηση του θανάτου του γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού δικηγόρου Δημήτρη Διαμαντή, σε ηλικία 63 ετών.

Ο άτυχος νομικός διέμενε μόνος του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Λεωνίδου. Συνάδελφοι και στενοί φίλοι του είχαν τουλάχιστον πέντε ημέρες να έχουν νέα του ή να τον δουν, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Κάπως έτσι, το βράδυ της Δευτέρας (7/9/26), λίγο μετά τις 8:30', μετέβησαν στην οικία του αναζητώντας τον, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν καμία απάντηση στα επίμονα χτυπήματά τους.

Χρειάστηκε να επέμβει κλειδαράς

Καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ασφαλισμένη από μέσα, κλήθηκε άμεσα κλειδαράς. Λίγο πριν από τις 22:00, όταν κατάφερε να ανοίξει την είσοδο, επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι όλων. Ο 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος ακριβώς πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας. Από την πρώτη αυτοψία φαίνεται ότι ο θάνατός του επήλθε πριν από μέρες, ενώ αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του επήλθε από παθολογικά αίτια. Φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα και πρόωρα το νήμα της ζωής του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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