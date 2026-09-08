Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Επιχείρηση Ελ Ελαμέιν με τέσσερα καυτά ζητήματα
Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα χτιστεί το "εφάπαξ" στα 18 έτη
Η Καθημερινή: Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών
Τα Νέα: "112" για απάτες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου
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