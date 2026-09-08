Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (8/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,1 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.147.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4,7, 9,19,40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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