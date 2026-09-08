Πλαταμώνας: Νεκρός 52χρονος λουόμενος στην παραλία των Νέων Πόρων

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πλαταμώνας: Νεκρός 52χρονος λουόμενος στην παραλία των Νέων Πόρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 52χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στους Νέους Πόρους το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά στο παραλιακό κατάστημα “ΑΘΩΣ”.
  • Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα.
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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 52χρονος από τη θαλάσσια περιοχή των Νέων Πόρων στον Πλαταμώνα, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στο ύψος του παραλιακού καταστήματος “ΑΘΩΣ” .

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τον 52χρονο στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου. Εκεί, οι εφημερεύοντες γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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