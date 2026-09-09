Κρήτη: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – 27χρονος πήγε να την παρασύρει με το αμάξι του

Σε μήνυση προχώρησε η αδελφή του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, αφού ένα όχημα πήγε να την παρασύρει όπως καταγγέλει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/9), ενώ περπατούσε στην περιοχή του Απεσωκαρίου. Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος κινήθηκε προς το μέρος της, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να κινδυνεύσει να παρασυρθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης