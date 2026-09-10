Στανίση για Μαζωνάκη: «Ήταν φίλος μου, μιλούσαμε τακτικά – Ήταν ένα μικρό παιδί»

Snapshot Η Κατερίνα Στανίση περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ευαίσθητο, φιλότιμο και παρεξηγημένο λόγω της εξωστρεφούς εικόνας του.

Η Στανίση δήλωσε ότι είχε στενή φιλία και τακτική επικοινωνία με τον Μαζωνάκη και συγκλονίστηκε από τον ξαφνικό θάνατό του.

Είχαν συνεργαστεί το 2013 σε νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κοινές εμφανίσεις και τραγούδια.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο θάνατος του Μαζωνάκη οφείλεται σε καρδιακό πρόβλημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τραγούδι «Σ' έχω κάνει Θεό» ήταν μία από τις κοινές επιτυχίες που συνδέουν τους δύο καλλιτέχνες. Snapshot powered by AI

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η Κατερίνα Στανίση, η οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη συνεργασία τους στην πίστα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Off the Record» της ΕΡΤ, η λαϊκή τραγουδίστρια είπε ότι έχει συγκλονιστεί από την απώλειά του.

«Μόνο κρίμα μπορώ να πω, κρίμα, κρίμα… γιατί έφυγε τόσο άδικα, τόσο νέος και έχω συγκλονιστεί. Γιατί δεν είναι μόνο ο συνάδελφος. Ήταν και φίλος μου, μιλούσαμε τακτικά, δουλέψαμε πολύ μαζί. Και… ένα μικρό παιδί. Ένα μικρό παιδί», ανέφερε.

Η ίδια θυμήθηκε ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν ευαίσθητος και πολύ φιλότιμος»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του, η Κατερίνα Στανίση είπε ότι ο Μαζωνάκης είχε συχνά παρεξηγηθεί εξαιτίας της εξωστρεφούς εικόνας και του ιδιαίτερου στιλ του.

«Τον είχαν ερμηνεύσει πολύ αλλιώς, γιατί ίσως ήταν έτσι εξωστρεφής, φαινόταν με ένα δικό του ξεχωριστό γούστο και ίσως να λέγανε άλλα, αλλά ήταν μικρό παιδί, ευαίσθητο και πολύ φιλότιμο. Δεν πείραζε κανέναν», είπε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που είχε περάσει το τελευταίο διάστημα, διευκρινίζοντας ότι δεν είχαν μιλήσει για όσα συνέβαιναν.

«Δεν θέλω να πω την αιτία ότι είναι εκείνο, αλλά… τι να πω; Τον πρόδωσε η καρδιά του. Από ό,τι ακούσαμε όλοι. Είχε κάτι και του στοίχησε», ανέφερε, κλείνοντας με τη φράση «Καλό παράδεισο».

Η συνεργασία τους το 2013

Η Κατερίνα Στανίση και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί το 2013, αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στο νυχτερινό κέντρο Πύλη Αξιού, και στη συνέχεια στην Αθήνα, στο Thalassa People's Stage.

Ανάμεσα στις στιγμές που είχαν ξεχωρίσει από τη συνύπαρξή τους ήταν και το «Σ' έχω κάνει Θεό», τραγούδι που έχει ταυτιστεί με την Κατερίνα Στανίση και το οποίο ο Μαζωνάκης είχε εντάξει κατά καιρούς και στα δικά του προγράμματα.