Τραγωδία στη Μεσσαρά Ηρακλείου: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος την 87χρονη μητέρα του με αυτοκίνητο

Snapshot Ένας 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος την 87χρονη μητέρα του με το αγροτικό του αυτοκίνητο στη Μεσσαρά Ηρακλείου.

Το περιστατικό συνέβη σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, όταν ο 55χρονος έκανε όπισθεν χωρίς να δει τη μητέρα του πίσω από το όχημα.

Η 87χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Ο 55χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα παράσυρση και διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Την ίδια ημέρα σημειώθηκε και δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη, με θύμα μια 19χρονη μοτοσικλετίστρια στα Χανιά. Snapshot powered by AI

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μεσσαρά Ηρακλείου, όπου μια 87χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της, αφού ο 55χρονος γιος της την παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας. Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 55χρονος έκανε όπισθεν, χωρίς, όμως, να αντιληφθεί ότι η ηλικιωμένη μητέρα του περνούσε πίσω από το όχημα του. Το αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για θανατηφόρα παράσυρση, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώνεται σήμερα στην Κρήτη. Νωρίτερα, μια 19χρονη κοπέλα σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλέπα Χανίων, όταν η μοτοσυκλέτα της εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φανάρι.