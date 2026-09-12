Πυροσβεστική: 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Οι 21 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Επτά πυρκαγιές παραμένουν σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την κατάσβεσή τους.

Τα αίτια των πυρκαγιών ερευνώνται από τα ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Snapshot powered by AI

Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από τις 18:00 της 11ης Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 της 12ης Σεπτεμβρίου 2026.

Από το σύνολο των περιστατικών, οι 21 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση επτά ακόμη πυρκαγιών.

Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών έχουν αναλάβει τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).