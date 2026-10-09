Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών. Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν σοβαρά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών με εκτροπή μοτοσικλέτας στο ύψος του αριθμού 196.
  • Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η ταυτότητα και η ηλικία των τραυματιών δεν έχουν γίνει γνωστές.
  • Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/10) στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας της, στο ύψος του αριθμού 196.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν οι δύο αναβάτες οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή τους είναι σοβαρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ηλικία ή την ταυτότητά τους.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί κάτω από ποιες συνθήκες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

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