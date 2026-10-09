Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

Νεκρός εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, από ιδιωτική ομάδα ισραηλινών που πραγματοποιούσαν έρευνες.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του.

Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος είχε δώσει το τελευταίο του στίγμα στους οικείους του την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν στο «βουνό των θεών». Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τα ίχνη του χάθηκαν, σημαίνοντας συναγερμό στην οικογένειά του.

Διαβάστε επίσης