Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος είχε δώσει το τελευταίο του στίγμα στους οικείους του την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

Σωτήρης Σκουλούδης

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκρός εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, από ιδιωτική ομάδα ισραηλινών που πραγματοποιούσαν έρευνες.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του.

Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος είχε δώσει το τελευταίο του στίγμα στους οικείους του την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν στο «βουνό των θεών». Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τα ίχνη του χάθηκαν, σημαίνοντας συναγερμό στην οικογένειά του.

agnooumenos-israelinos.webp

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο φανάρια στη Μεσογείων

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε από κρουαζιερόπλοιο - Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας στο Newsbomb: «Με 30 χλμ./ώρα τραυματισμός, με 80 χλμ./ώρα θανάσιμος τραυματισμός και με 120 χλμ./ώρα ακαριαίος θάνατος»

13:20LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα που ψάχνει ένα πορτοφόλι»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας μέσα στη νύχτα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ποια είναι η διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι - Η αντίδραση της όταν έμαθε ότι έλαβε το βραβείο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της Motor Oil για το ατύχημα: «Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Ενέργεια και καύσιμα ωθούν τις ανατιμήσεις

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας για λεωφόρο Θηβών: «Η μοτοσικλέτα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα - Φορούσαν κράνη»

12:39ANNOUNCEMENTS

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα μπροστά σε 5χρονο παιδί στην Νέα Υόρκη

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γάλα μακράς διάρκειας: Γιατί αλλάζουν οι κανόνες αποθήκευσης μόλις το ανοίξετε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Υπάρχουν τραυματίες

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 61χρονος κτηνοτρόφος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Σκουλός και επίσημα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Υπάρχουν τραυματίες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ηθοποιός σε τροχαίο μπροστά στη σύζυγό του και το παιδί του - Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα - Βίντεο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας για λεωφόρο Θηβών: «Η μοτοσικλέτα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα - Φορούσαν κράνη»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της Motor Oil για το ατύχημα: «Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών: Η στιγμή της πρόσκρουσης της μοτοσικλέτας στην κολώνα

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Σκουλός και επίσημα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο φανάρια στη Μεσογείων

09:59LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με γραβάτα και μπερέ ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννης Λώλος σε ηλικία 58 ετών

10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Μου έκλεισε το μάτι, πριν μου κόψει το πόδι»: Σέρφερ περιγράφει την σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία στην Αυστραλία

06:54LIFESTYLE

Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου σε Αγγελόπουλους: «Ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ