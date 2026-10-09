Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει στη λειτουργία τους, χαμηλώνει το ηλικιακό όριο εισόδου

Νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών εισάγει Κοινή Υπουργική Απόφαση, με αλλαγές στα ηλικιακά όρια, στη φιλοξενία των παιδιών, στις κτιριακές προδιαγραφές και στη στελέχωση των δομών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει στη λειτουργία τους, χαμηλώνει το ηλικιακό όριο εισόδου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μετάβαση από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς μειώνεται από τα 2,5 στα 2 έτη σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  • Οι βρεφικοί σταθμοί θα φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών, ενώ οι παιδικοί από 2 ετών μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, οι δομές μπορούν να υπερβαίνουν την εγκεκριμένη δυναμικότητα έως 15%, αντί 10% που ισχύει για άλλες περιοχές.
  • Υπάρχουν προσαρμογές στις κτιριακές προδιαγραφές και τους κανόνες στελέχωσης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων και τη βελτίωση της λειτουργίας των σταθμών.
  • Οι αλλαγές στοχεύουν στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα φροντίδας των παιδιών.
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Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των βρεφικών και παιδικών σταθμών φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ηλικιακού ορίου για τη μετάβαση των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς.

Με τη νέα ρύθμιση, η μετάβαση θα μπορεί να πραγματοποιείται από τη συμπλήρωση των δύο ετών, αντί των δυόμισι ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις στη δυναμικότητα των δομών, στην αξιοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αλλά και στους κανόνες στελέχωσης.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας, ιδιαίτερα για τα βρέφη, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας παραμένει αυξημένη και οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Την απόφαση υπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη. Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαμόρφωση των νέων ρυθμίσεων προηγήθηκε διαβούλευση με γονείς και εκπροσώπους των βρεφονηπιακών σταθμών.

Τι αλλάζει στα ηλικιακά όρια

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι βρεφικοί σταθμοί θα δέχονται παιδιά από την ηλικία των δύο μηνών έως τη συμπλήρωση των δύο ετών.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα παιδιά θα μπορούν να εγγράφονται σε παιδικούς σταθμούς, όπου θα φιλοξενούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία εισαγωγής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η αλλαγή αυτή αναδιαμορφώνει τα ηλικιακά όρια μεταξύ των δύο κατηγοριών δομών και συνοδεύεται από προσαρμογές στον αριθμό των παιδιών που μπορούν να φιλοξενούνται, καθώς και στον τρόπο διαρρύθμισης και χρήσης των διαθέσιμων χώρων.

Περισσότερες θέσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνονται για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου η ζήτηση για θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι αυξημένη.

Στις δύο περιοχές, οι δομές θα μπορούν να φιλοξενούν αριθμό παιδιών που υπερβαίνει έως και κατά 15% την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναντι του γενικού ορίου του 10% που προβλέπεται για τις υπόλοιπες περιοχές.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και στην εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών, χωρίς να απαιτείται αποκλειστικά η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Αλλαγές στους χώρους και στη στελέχωση

Η νέα απόφαση προβλέπει, επίσης, αναπροσαρμογές στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σταθμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των αιθουσών που χρησιμοποιούνται για τον ύπνο και τις δραστηριότητες των παιδιών.

Παράλληλα, επικαιροποιούνται οι κανόνες στελέχωσης των δομών, οι αναλογίες παιδαγωγικού προσωπικού προς τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διεύθυνση των σταθμών.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Περισσότερες θέσεις χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια

Στην ανάγκη να διευρυνθεί η πρόσβαση των οικογενειών στις υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως σημείωσε, οι περιορισμένοι διαθέσιμοι χώροι στις μεγάλες πόλεις δυσκολεύουν τη δημιουργία νέων δομών, καθιστώντας αναγκαία την καλύτερη αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι νέες ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εξέφρασαν γονείς και φορείς, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους σταθμούς να εξυπηρετούν περισσότερα παιδιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των δομών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υποβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και φροντίδας.

Με τις νέες παρεμβάσεις, επιχειρείται να αυξηθεί η διαθεσιμότητα θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες, μέσα από αλλαγές στα ηλικιακά όρια, στις υποδομές και στην οργάνωση των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής.

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