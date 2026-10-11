Γυναικολόγος: «Αυτό θα φέρει θάνατο», λέει ο πατέρας του - Νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο

Ο γυναικολόγος νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο επειδή είχε φοιτήσει ο ίδιος σε αυτό το σχολείο, σύμφωνα με γειτόνισσα που δηλώνει σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Γυναικολόγος: «Αυτό θα φέρει θάνατο», λέει ο πατέρας του - Νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πατέρας του 52χρονου γυναικολόγου που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία υποστηρίζει την αθωότητα του γιου του και εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες της υπόθεσης.
  • Ο γυναικολόγος νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο επειδή είχε φοιτήσει ο ίδιος σε αυτό το σχολείο, σύμφωνα με γειτόνισσα που δηλώνει σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις.
  • Στο ιατρείο και στην οικία του εντοπίστηκαν μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενημέρωση των αμερικανικών αρχών προς την Ελληνική Αστυνομία, με τα στοιχεία να προέρχονται από ειδοποίηση της Google.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν ο γιατρός διαμοίραζε το παράνομο υλικό σε τρίτους, ενώ ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως το είχε για προσωπική χρήση.
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Ο πατέρας του γυναικολόγου που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο Χαλάνδρι, μιλά εμφανώς καταρρακωμένος για τον γιο του τονίζοντας ότι πιστεύει στην αθωότητα του παιδιού του, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία ότι «αυτή η ιστορία θα φέρει θάνατο».

«Είναι ώριμος, είναι καλό παιδί, καλός γιος και καλός επαγγελματίας», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του μιλώντας στο Mega, περιγράφοντας τη διαδρομή του στην Ιατρική και την εκτίμηση που, όπως είπε, απολάμβανε από συναδέλφους και ασθενείς.

Όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τα αρχεία που εντοπίστηκαν, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι πιστεύει στον χαρακτήρα του γιου του και στέκεται στο πλευρό του. «Το παιδί μου το στηρίζω, το πιστεύω και ξέρω τον χαρακτήρα του. Γιατί δεν τον ξέρω έναν χρόνο. Τον ξέρω 53 χρόνια, από μωρό παιδί», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την εξέλιξη της υπόθεσης «Αυτό το πράγμα, το οποίο έχει τραβήξει τόσο πολύ, πιστεύω ότι θα φέρει τον θάνατο», ανέφερε, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση που βιώνει.

«Νοίκιασε το ιατρείο γιατί πήγαινε στο Γυμνάσιο απέναντι»

Από την πλευρά της, γειτόνισσα του 52χρονου δήλωσε σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον ήταν εντελώς διαφορετική.«Είναι καλός γιατρός. Πήγαινα εγώ εκεί. Απέναντι από το ιατρείο είχε ένα Γυμνάσιο και μου έλεγε πως σε αυτό το σχολείο πήγαινε ο ίδιος και έτσι σκέφτηκε να νοικιάσει τον χώρο αυτό», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι, παρότι έμενε στην περιοχή και τον έβλεπε καθημερινά, δεν είχε παρατηρήσει ύποπτες επαφές με ανηλίκους ή περίεργες επισκέψεις στο ιατρείο του.«Ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και ήσυχος. Ειλικρινά βρίσκομαι σε σοκ και δεν μπορώ να το πιστέψω», κατέληξε.

Η σύλληψή του «γυναικολόγου του λαού»

Στην κατοχή του γνωστού 52χρονου γυναικολόγου στο Χαλάνδρι, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στο ιατρείο του όσο και στην κατοικία του, όπου εντόπισαν το παράνομο υλικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημέρωση των αμερικανικών Αρχών, οι οποίες είχαν λάβει σχετική ειδοποίηση από την Google. Ακολούθησε ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν τον γιατρό μέσω της διεύθυνσης IP και να εντοπίζουν τα αρχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν ο 52χρονος διαμοίραζε το υλικό σε τρίτους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε στην κατοχή του για προσωπική χρήση.

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