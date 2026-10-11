Μυτιλήνη: Ιστιοπλοϊκό βυθίστηκε από φωτιά - Με εγκαύματα απομακρύνθηκε Γερμανός επιβαίνων

Snapshot Ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος κάηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πλωμαρίου Μυτιλήνης το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Στο σκάφος επέβαινε ένας Γερμανός άνδρας που απομακρύνθηκε με εγκαύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η επέμβαση του Λιμενικού ήταν άμεση με δύο περιπολικά σκάφη και ο άνδρας διασώθηκε με ιδιωτικό σκάφος.

Το ιστιοπλοϊκό είχε σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών και δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Λιμενικό Σταθμό Πλωμαρίου. Snapshot powered by AI

Κάηκε ολοσχερώς το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, ένα ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Πλωμαρίου Μυτιλήνης.

Στο σκάφος επέβαινε ένας άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία, ο οποίος απομακρύνθηκε με εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1 ν.μ. από την ακτή, με τους περαστικούς να σημάνουν συναγερμό στη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης. Άμεσα έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ ο Γερμανός επιβαίνων του ιστιοπλοϊκού απομακρύνθηκε με ιδιωτικό σκάφος.

Σημειώνεται ότι το ιστιοπλοϊκό με σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά και βυθίστηκε, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Πλωμαρίου

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