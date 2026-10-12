Χανιά: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Χανιά: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στην παραλία Τερσανά στα Χανιά.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
  • Ο αγνοούμενος είναι Ινδός εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής, που εξαφανίστηκε μετά από κολύμπι από μικρό λιμανάκι.
  • Στις έρευνες συμμετέχει και ιδιώτης δύτης, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 5 με 6 μποφόρ δυσκολεύουν τις προσπάθειες εντοπισμού.
  • Οι έρευνες γίνονται και από ξηράς με όχημα του Λιμενικού Σώματος, που αναζητά τυχόν ίχνη του αγνοούμενου.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά, στα Χανιά.

Για τον εντοπισμό του έχει κινητοποιηθεί το Λιμενικό Σώμα, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν Ινδό εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές ένας συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22 χρόνος έπεσε για κολύμπι από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Στην περιοχή βρίσκεται και ιδιώτης δύτης ο οποίος είπε στην ΕΡΤ Χανίων πως οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Οι διασώστες φωτίζουν με φακούς και τα φώτα των σκαφών τη θάλασσα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει και όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με στελέχη να πραγματοποιούν αναζητήσεις από ξηράς, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ίχνη του 22χρονου.

Οι προσπάθειες των αρχών συνεχίζονται, με τις καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή να χαρακτηρίζονται από δυτικούς ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ερευνών.

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