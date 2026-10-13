Κρήτη: Επιβάτης έκανε ΚΑΡΠΑ σε ναυτικό που κατέρρευσε εν πλω
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από τα Χανιά προς τη Μήλο και τον Πειραιά
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Ένας επιβάτης στο πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση αφού έσωσε τη ζωή ενός 51χρονου ναυτικού που έχασε τις αισθήσεις του και παρουσίασε απώλεια σφυγμών.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από τα Χανιά προς τη Μήλο και τον Πειραιά.
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