Ηράκλειο: Έκαναν 11χρονο παραστάτη και μετά τον απέκλεισαν – Ξέσπασμα από τον πατέρα του

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο πατήρ Μιχαήλ Κλωνάρης, ο οποίος κατήγγειλε τους χειρισμούς της διεύθυνσης του 42ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, στον Κατσαμπά, αφού όπως δήλωσε ο 11χρονος γιος του αποκλείστηκε από παραστάτης στις σχολικές παρελάσεις. 

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Ηράκλειο: Έκαναν 11χρονο παραστάτη και μετά τον απέκλεισαν – Ξέσπασμα από τον πατέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
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Η διαδικασία για την επιλογή των παιδιών είχε πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης αλλα δύο εβδομάδες αργότερα ενημερώθηκαν πως η διαδικασία ακυρώθηκε, αφού διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσε το απαιτούμενο βαθμολογικό κριτήριο.

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