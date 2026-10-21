Ηράκλειο: Έκαναν 11χρονο παραστάτη και μετά τον απέκλεισαν – Ξέσπασμα από τον πατέρα του

Η διαδικασία για την επιλογή των παιδιών είχε πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης αλλα δύο εβδομάδες αργότερα ενημερώθηκαν πως η διαδικασία ακυρώθηκε, αφού διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσε το απαιτούμενο βαθμολογικό κριτήριο.

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