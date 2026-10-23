Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: Αποφυλακίστηκε ο Χορταριάς

Snapshot Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο Αθανάσιος Χορταριάς, καταδικασμένος για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου το 2018.

Η απόφαση αποφυλάκισης εκδόθηκε μετά από έφεση κατά του προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο Χορταριάς είχε αρχίσει να εκτίει ποινή κάθειρξης έξι ετών το 2024 και πληρούσε τις νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για υφ’ όρων απόλυση.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, συμφωνώντας με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτή την αποφυλάκιση και εξαφάνισε το προηγούμενο βούλευμα. Snapshot powered by AI

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικό όρο ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2018.

«Αποφυλακίστηκε υφ´ όρων δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018. Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς», σύμφωνα με ενημέρωση του δικηγορικού γραφείου Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών.

«Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, όπως επισημαίνεται, «ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Καταληκτικά, αναφέρεται:

«Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας».

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