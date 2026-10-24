Basketgate: Αποζημίωση στους μαθητές που αδικήθηκαν ζητά το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Snapshot Η Ένωση Γονέων του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ζήτησε αποζημίωση για τους μαθητές που αδικήθηκαν στους αγώνες λόγω στημένων διαιτητικών αποφάσεων.

Στον τελικό του πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο καταγγέλθηκε ακραία αρνητική και επιθετική συμπεριφορά διαιτητών.

Η Ένωση εκφράζει απογοήτευση για τα γεγονότα, αλλά ελπίζει σε εξυγίανση του αθλητικού χώρου.

Ο Αντώνης Ασημακόπουλος τόνισε ότι οι αποκαλύψεις δεν ήταν έκπληξη και σημείωσε πιθανές οικονομικές απώλειες αθλητών από ακατάλληλες διαιτητικές αποφάσεις.

Ζητείται από τους αρμόδιους φορείς η αξιοκρατική χορήγηση προνομίων στους πληγέντες μαθητές. Snapshot powered by AI

Η Ένωση Γονέων του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το σκάνδαλο Basketgate και τα στημένα παιχνίδια, ζητώντας την αποκατάσταση των αδικιών από τους διαιτητές.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η ανακοίνωση ανέφερε συγκεκριμένα για τον τελικό πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο. «Βρέθηκαν στην Κύπρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ομάδα της Πάτρας στο Final Four και είδαν σφυρίγματα και συμπεριφορά διαιτησίας, η οποία ήταν όπως αναφέρουν ακραία αρνητική και ακραία επιθετική».

Εκφράζουν την απογοήτευσή τους από τα γεγονότα, αλλά και ελαφρώς δικαιωμένοι από την εξέλιξη, ελπίζοντας ότι θα γίνει μία αρχή να εξυγιανθεί ο χώρος. Παράλληλα, ζητούν την αποζημίωση των μαθητών που αδικήθηκαν στους αγώνες. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «για την διαλεύκανση αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, έστω και τώρα δε, αιτούμαστε από κάθε αρμόδιο φορέα την αξιοκρατική χορήγηση των προνομίων των μαθητών που επλήγησαν με τόσο άδικο και ανήθικο τρόπο».

Σημειώνεται ότι οι μαθητές με επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες λαμβάνουν χρήματα καθώς και περισσότερα μόρια για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στην ΕΡΤ μίλησε επίσης και ο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, προπονητής και γονέας Αντώνης Ασημακόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι «οι αποκαλύψεις δεν προκάλεσαν έκπληξη», καθώς, όπως σημείωσε, «υπήρχαν ήδη υποψίες για ανάλογα περιστατικά». Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για αθλητές που ενδεχομένως έχασαν χρήματα, πριμ ή ευκαιρίες στην καριέρα τους εξαιτίας διαιτητικών αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της σχετικής δικογραφίας.

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