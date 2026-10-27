Γραμμή 1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά την πτώση ατόμου στον Άγιο Νικόλαο

Snapshot Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού μετά την πτώση ατόμου στις γραμμές στον Άγιο Νικόλαο.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Το άτομο που έπεσε παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά αυτή την ώρα. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, μετά την πτώση ατόμου στις γραμμές, στο σταθμό του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά διεξάγονται, αυτή την ώρα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία καθώς ένα άτομο έπεσε από την πεζογέφυρα του σταθμού του ΗΣΑΠ, Άγιος Νικόλαος, στις γραμμές των τρένων.

Το άτομο παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Η κυκλοφορία διεκόπη στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

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