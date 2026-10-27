Ασπίς Πρόνοια: Πρωτοβουλία για την αποζημίωση 100.000 ανθρώπων - Ποια λύση προτείνεται

Snapshot Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανέλαβε πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της αποζημίωσης των ζημιωθέντων από την υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια.

Αποφασίστηκε η δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για την ταχύτερη καταβολή των οφειλόμενων ποσών χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί από μελλοντικές εισφορές του Εγγυητικού Κεφαλαίου, διασφαλίζοντας την οικονομική του επάρκεια και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Περισσότεροι από 100.000 ζημιωθέντες παραμένουν απλήρωτοι επί δεκαεπτά χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας της Ασπίς Πρόνοια, με σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και την εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική αγορά.

Ανοικτό παραμένει το ζήτημα των ζημιωθέντων που αποκλείστηκαν από την αποζημίωση λόγω δικαστικών αποφάσεων, απαιτώντας θεσμική και δίκαιη αντιμετώπιση. Snapshot powered by AI

Πρωτοβουλία για την επιτάχυνση αποζημίωσης σε όσους έχουν ζημιωθεί από την υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια ανέλαβε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Πρόκειται για μία υπόθεση που απασχολεί περισσότερους από 100.000 ανθρώπους από το 2009, όταν και ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

«Για την επίλυση μίας σοβαρής εκκρεμότητας που παραμένει ανοιχτή εδώ και δεκαεπτά χρόνια, το επιμελητήριο ένωσε τις δυνάμεις του με την ΕΑΔΕ, την ΠΟΑΔ αλλά και με τον Σύλλογο Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια και αποφασίσθηκε να υπάρξει κοινή δράση με στόχο να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια περισσότερους από 100.000 ανθρώπους και τις οικογένειες τους ενώ ταυτόχρονα πλήττει την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς», υπογραμμίζεται σε κοινή ανακοίνωση των φορέων.

Τι προβλέπει η απόφαση του ΕΑΑ

Αυτό που αποφασίστηκε μετά από συνάντηση του προέδρου του ΕΕΑ και εκπροσώπων φορέων ζημιωμένων από την «Ασπίς Πρόνοια» είναι η δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, προκειμένου να αποπληρωθούν τα προβλεπόμενα ποσά το ταχύτερο.

Η προτεινόμενη χρηματοδότηση στηρίζεται στην αποπληρωμή του δανείου από τις μελλοντικές εισφορές του Εγγυητικού Κεφαλαίου, χωρίς κρατική εγγύηση και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής του επάρκειας και της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεών του.

Πρόκειται για λύση αμοιβαίου οφέλους, όπως σημειώνει το ΕΕΑ, διότι οι ζημιωθέντες θα αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στα δικά τους χρήματα, η ασφαλιστική αγορά θα ενισχύσει την αξιοπιστία της και η Πολιτεία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κοινωνικού προβλήματος, στη βάση ενός χρηματοδοτικού σχήματος που δεν μεταφέρει κανένα κόστος στον φορολογούμενο.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να παρουσιαστεί η κοινή πρόταση και να εξεταστούν οι προϋποθέσεις και τα βήματα υλοποίησής της.

Η ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Δεκαεπτά χρόνια έχουν περάσει από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοιας και μέχρι σήμερα οι ζημιωθέντες έχουν λάβει μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που δικαιούνται.

Κανείς δεν σκέφτεται ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άμεσες ανάγκες, οικογενειακές υποχρεώσεις, προβλήματα υγείας που απαιτούν λύσεις. Τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι συγκεκριμένοι πολίτες ήταν από τις αποταμιεύσεις τους και σήμερα βρίσκονται στον «αέρα».

Δηλαδή σε μία περίοδο που οι οικονομικές δυσχέρειες εντείνονται για όλη την κοινωνία, οι ζημιωθέντες από την εταιρεία δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε έναν στοιχειώδη οικογενειακό προϋπολογισμό καθώς δεν τους έχουν καταβληθεί όσα θα έπρεπε. Μπορεί οι απαιτήσεις τους να έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο της εκκαθαριστικής διαδικασίας, όμως παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει η καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Μιλάμε για ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα που έχει κακοφορμίσει επικίνδυνα.

Επίσης ανοιχτό παραμένει το ζήτημα σημαντικού αριθμού ζημιωθέντων που έμειναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, με συνέπεια άνιση μεταχείριση προσώπων με όμοια ασφαλιστήρια. Και αυτό το θέμα χρειάζεται επίσης θεσμική εξέταση και δίκαιη αντιμετώπιση.

Οι υπεύθυνοι, με πρώτη την πολιτεία, οφείλουν να καταλάβουν ότι η διατήρηση αυτής της εκκρεμότητας δεν τιμά τη χώρα μας και εξακολουθεί να πληγώνει την εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική αγορά. Η αποκατάσταση των ζημιωθέντων πρέπει να μπει σε απόλυτη προτεραιότητα».

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