Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία

Snapshot Στις 26 Οκτωβρίου 2026 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία ο 10χρονος Μουσταφάϊ Αλέξανδρος.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και ενεργοποίησε τον μηχανισμό AMBER ALERT HELLAS μετά από εισαγγελική εντολή.

Ο Αλέξανδρος έχει ύψος 1,40 μέτρα, κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε ζακέτα, μαύρη φόρμα και μαύρα παπούτσια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», στις 26/10/2026, και ώρα 11:00, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία, ο Μουσταφάϊ Αλέξανδρος, 10 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκεγια την εξαφάνιση του ανήλικου και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Μουσταφάϊ Αλέξανδρος, έχει ύψος 1.40 και κανονικό βάρος.

Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε ζακέτα, μαύρη φόρμα και μαύρα παπούτσια.

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