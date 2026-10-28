Χιόνισε στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας - Δείτε τις εικόνες

Σύμφωνα με το σταθμό της ΕΜΥ η θερμοκρασία έπεσε ακόμη και στους 4,9ο την ίδια ώρα, ενώ στη Βόρεια Λαμία τα θερμόμετρα έδειξαν ακόμη και 3,7 βαθμούς!

Δημήτρης Δρίζος

Χιόνισε στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας - Δείτε τις εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 28 Οκτωβρίου η Φθιώτιδα παρουσίασε τσουχτερό κρύο με θερμοκρασίες κάτω από 6 βαθμούς Κελσίου σε πεδινές περιοχές.
  • Χιόνια σημειώθηκαν σε ορεινά χωριά της Φθιώτιδας μέχρι τα 800 μέτρα υψόμετρο.
  • Στη Λαμία καταγράφηκαν θερμοκρασίες από 3,7 έως 5,7 βαθμούς Κελσίου με συνεχή βροχή από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
  • Χιονισμένες εικόνες προέρχονται από περιοχές όπως η Παύλιανη, η Υπάτη και τα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης.
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Με τσουχτερό κρύο ακόμη και στις περιοχές με μηδενικό υψόμετρο και χιόνια στα ορεινά μέχρι και τα 800 υψόμετρο, «ξύπνησε» η Φθιώτιδα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Στη Λαμία το θερμόμετρο - σύμφωνα με το Meteo.gr - έδειξε 5,7 βαθμούς στις 05:00’ το πρωί, με επίμονη βροχή από τις 16:30’ το απόγευμα της προηγούμενης. Βροχή που σταμάτησε μόνο για λίγη ώρα κατά το ξημέρωμα. Μάλιστα σύμφωνα με το σταθμό της ΕΜΥ η θερμοκρασία έπεσε ακόμη και στους 4,9ο την ίδια ώρα, ενώ στη Βόρεια Λαμία τα θερμόμετρα έδειξαν ακόμη και 3,7 βαθμούς!

Στα γύρω βουνά το χιόνι έφτασε χαμηλά σε κατοικημένες ορεινές περιοχές, όπως κατέγραψε το ρεπορτάζ του LamiaReport από την Παύλιανη και τα χωριά της Υπάτης, μέχρι τα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης.

Δείτε όμορφες χιονισμένες φωτογραφίες από το Νεοχώρι Υπάτης:

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