Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Αυξημένη κίνηση παρατηται σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε βασικές αρτηρίες προς τα προάστια.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισού και Ορφέως στην περιοχή Αιγάλεω και Βοτανικού.

Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από νοσοκομεία.

Στο κέντρο εμφανίζονται κόκκινα τμήματα γύρω από το Σύνταγμα και την Ακρόπολη, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού και Βουλιαγμένης.

Οι οδηγοί πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις και να ενημερώνονται πριν την εκκίνηση της διαδρομής τους. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, με κόκκινα τμήματα να εμφανίζονται στον χάρτη στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και σε βασικές αρτηρίες που συνδέουν το κέντρο με τα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια προάστια.

Ειδικότερα, επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών, της Λεωφόρου Κηφισού και της οδού Ορφέως, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω και του Βοτανικού.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, προς Νέο Ψυχικό και Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή των νοσοκομείων και προς Χολαργό.

Στο κέντρο της Αθήνας, κόκκινα τμήματα εμφανίζονται σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ακρόπολη, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε σημεία της Λεωφόρου Συγγρού και της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, προς Νέο Κόσμο και Άγιο Δημήτριο.

Οι οδηγοί που κινούνται στους παραπάνω άξονες θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κυκλοφορίας πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.

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