Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έκλεισε πεζοδρόμιο και διάβαση

Το αυτοκίνητο είχε αποκλείσει τόσο το πεζοδρόμιο όσο και τη διάβαση πεζών

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Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έκλεισε πεζοδρόμιο και διάβαση
ΕΛΛΑΔΑ
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Καταγγελία αναγνώστη για παράνομη στάθμευση στην οδό Χορτάτζη στο Ρέθυμνο, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, έφτασε στο DayNight.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περίπου στις 19:00, καθώς περπατούσε στην οδό Χορτάτζη με κατεύθυνση προς τον Άγνωστο, αντίκρισε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει αποκλείσει τόσο το πεζοδρόμιο όσο και τη διάβαση πεζών.

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