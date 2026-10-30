Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έκλεισε πεζοδρόμιο και διάβαση

Καταγγελία αναγνώστη για παράνομη στάθμευση στην οδό Χορτάτζη στο Ρέθυμνο, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, έφτασε στο DayNight.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περίπου στις 19:00, καθώς περπατούσε στην οδό Χορτάτζη με κατεύθυνση προς τον Άγνωστο, αντίκρισε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει αποκλείσει τόσο το πεζοδρόμιο όσο και τη διάβαση πεζών.

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