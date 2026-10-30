Ηράκλειο: Ο 13χρονος Παναγιώτης που συγκίνησε στην παρέλαση - Θέλει να γίνει εισαγγελέας

Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στις Μοίρες Ηρακλείου, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης αλλά και αποφασιστικότητας.

Τα βλέμματα όλων έκλεψε ο 13χρονος Παναγιώτης ο οποίος συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, παρελαύνοντας με το αμαξίδιό του στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών.

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