Ηράκλειο: Ο 13χρονος Παναγιώτης που συγκίνησε στην παρέλαση - Θέλει να γίνει εισαγγελέας
Τα βλέμματα όλων έκλεψε ο 13χρονος Παναγιώτης, παρελαύνοντας με το αμαξίδιό του
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Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στις Μοίρες Ηρακλείου, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης αλλά και αποφασιστικότητας.
Τα βλέμματα όλων έκλεψε ο 13χρονος Παναγιώτης ο οποίος συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, παρελαύνοντας με το αμαξίδιό του στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών.
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