Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πρωτέως λόγω πτώσης κεραμοσκεπής

Κλειστός για τα οχήματα ο δρόμος από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, μετά την πτώση τμήματος κεραμοσκεπής από κατοικία

Κατερίνα Ρίστα

Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πρωτέως λόγω πτώσης κεραμοσκεπής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Πρωτέως στην Κυψέλη λόγω πτώσης τμήματος κεραμοσκεπής από κατοικία.
  • Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της οδού Μυτιλήνης για λόγους ασφάλειας.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.
  • Οι οδηγοί στην περιοχή καλούνται να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει σημειωθεί στην οδό Πρωτέως, στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω πτώσης κεραμοσκεπής από κατοικία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες. Οι οδηγοί που κινούνται στην Κυψέλη καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

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