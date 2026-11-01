Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πρωτέως λόγω πτώσης κεραμοσκεπής

Snapshot Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Πρωτέως στην Κυψέλη λόγω πτώσης τμήματος κεραμοσκεπής από κατοικία.

Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της οδού Μυτιλήνης για λόγους ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

Οι οδηγοί στην περιοχή καλούνται να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Snapshot powered by AI

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει σημειωθεί στην οδό Πρωτέως, στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω πτώσης κεραμοσκεπής από κατοικία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες. Οι οδηγοί που κινούνται στην Κυψέλη καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

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