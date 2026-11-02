Σέρρες: Ομαδική απόδραση μεταναστών από τη δομή της Σιντικής - Συνελήφθησαν οκτώ, αναζητούνται τρεις

Snapshot Έντεκα μετανάστες απέδρασαν από τη δομή της Σιντικής, με οκτώ να συλλαμβάνονται άμεσα.

Η αστυνομία των Σερρών κινητοποιήθηκε γρήγορα και εντόπισε τους περισσότερους δραπέτες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές και την ασφάλεια της δομής.

Υπάρχει επανειλημμένη προειδοποίηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στη δομή και η ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η Ένωση ζητά το κλείσιμο της δομής Σιντικής λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων και κινδύνων ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Μαζική απόδραση 11 μεταναστών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/11), από την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Σιντικής, στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι 8 από τους 11 δραπέτες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος, σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Infonews24, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επανάληψη ανάλογων περιστατικών, τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις των αστυνομικών δεν έχουν εισακουστεί.

«Έχουμε γίνει γραφικοί επαναλαμβάνοντας τις ίδιες προειδοποιήσεις. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει και τα προβλήματα παραμένουν. Πόσες ακόμη αποδράσεις πρέπει να σημειωθούν; Πόσα περιστατικά πρέπει να συμβούν;

Πόσες φορές πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναδέλφων μας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη Δομή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες;

Η Ένωσή μας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα και με κάθε τρόπο για τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, τα προβλήματα ασφαλείας και τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν οι αστυνομικοί. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά.

Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που ανακυκλώνεται, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η θέση μας είναι πλέον ξεκάθαρη: ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», δήλωσε ο κ. Κούνιος.

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