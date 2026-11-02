Άγιοι Ανάργυροι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω φθοράς στο οδόστρωμα

Snapshot Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω εκτεταμένης φθοράς του οδοστρώματος κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων.

Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού.

Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πειραιά. Snapshot powered by AI

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας, λόγω εκτεταμένης φθοράς του οδοστρώματος κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων, προχώρησε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα η διακοπή ισχύει από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση προς Πειραιά.