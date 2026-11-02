Άρτα: Απάτη με «ραδιενεργά» κοσμήματα - Λεία άνω των 20.000 ευρώ

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έπεσαν θύματα επιτήδειων σε χωριά της Άρτας, χάνοντας συνολικά 20.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

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Άρτα: Απάτη με «ραδιενεργά» κοσμήματα - Λεία άνω των 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ηλικιω γυναίκες στην Άρτα έχασαν συνολικά 20.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από απάτες.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν τον λογιστή για να εξαπατήσουν τα θύματα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα και τα κοσμήματα.
  • Σε μία περίπτωση, η ηλικιωμένη έπεισε να αφήσει τα αντικείμενα έξω από το σπίτι της λόγω δήθεν ραδιενεργούς μόλυνσης.
  • Σε άλλη υπόθεση, τρία άτομα μπήκαν στο σπίτι και αφαίρεσαν 10.000 ευρώ από ντουλάπα.
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν άνδρα ως ύποπτο και σχημάτισε δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Άρτας.
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Δύο υποθέσεις κλοπής και απάτης, με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες στην Άρτα, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται και στα δύο περιστατικά.

Οι υποθέσεις σημειώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου σε χωριά της περιοχής, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους εξαπάτησης, έχοντας ως κοινό στοιχείο την προσποίηση της ιδιότητας του λογιστή.

Η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν ανέρχεται σε 20.800 ευρώ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο εξαπατήθηκε η μία ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως λογιστής και της ανέφερε ότι τα μετρητά και τα κοσμήματα που είχε στην κατοικία της ήταν δήθεν μολυσμένα με ραδιενέργεια.

Επικαλούμενος κινδύνους για την υγεία της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενα και να τα αφήσει σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού της.

Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, τοποθετώντας σε σακούλα 5.800 ευρώ και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, η σακούλα εξαφανίστηκε, με τη συνολική ζημιά να φτάνει τις 10.800 ευρώ.

Στην άλλη υπόθεση, τρία άτομα εμφανίστηκαν στην κατοικία ηλικιωμένης σε χωριό της Άρτας, ισχυριζόμενα ότι ήταν λογιστές.

Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφαίρεσαν 10.000 ευρώ από ντουλάπα υπνοδωματίου.

Η κλοπή διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ενώ το περιστατικό αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από τις αστυνομικές αρχές.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέουν τον ίδιο ημεδαπό με τα δύο περιστατικά.

Σε βάρος του σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για τις υποθέσεις κλοπής και απάτης.

Οι δικογραφίες πρόκειται να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες.

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