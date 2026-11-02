Κακοκαιρία AGNETA: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου - Red code σε συγκεκριμένες περιοχές

Τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112

Σωτήρης Σκουλούδης

Κακοκαιρία AGNETA: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου - Red code σε συγκεκριμένες περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα έως το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.
  • Τρία προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.
  • Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει επίσης για το Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θάσο, Σαμοθράκη, Θράκη και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και Νοτίου Αιγαίου.
  • Σε όλη τη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) τις επόμενες ώρες και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2026 σε: Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

Γι αυτό το λόγο εκδόθηκαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων έως τις πρωινές ώρες αύριο Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2026:- Στις 22:07 για Κέρκυρα, Παξούς ,Αντίπαξους και Διαπόντια Νησιά - στις 22:20 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και- στις 22:30 για την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και στις κάτωθι περιοχές τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση):

• Σε Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.• Σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θάσο, Σαμοθράκη, Θράκη και νησιάτου Βορειοανατολικού Αιγαίου —Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος—, κατά τη διάρκειατης νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code,σήμερα Δευτέρα 02-11-2026 και αύριο Τρίτη 03-11-2026:

• Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων•

Την Περιφέρεια Ηπείρου•

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας•

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας•

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης•

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου•

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων,

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήρε το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό του, παρέσυρε εργαζόμενο και γκρέμισε μάντρα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Οι 11 έδρες της Γερουσίας με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξουν χέρια

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολυμπιακό σπριντ: Εξαγριωμένος ελέφαντας κυνηγάει άνδρα, που τρέχει για τη ζωή του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ 

23:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Ένα πράγμα πρέπει να γίνει για το νοσοκομείο του μέλλοντος, ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να είμαστε σίγουροι»

23:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιο κόμμα «βλέπουν» οι αγορές ότι θα κερδίσει το Κογκρέσο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παραλία της Καλιφόρνια - Δύο νεκροί

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου - Red code σε συγκεκριμένες περιοχές

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Το πρόστιμο αν δεν τα πληρώσετε εγκαίρως - Παραδείγματα

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον πρώτο μουσουλμάνο γερουσιαστή; - Οι πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΣΑΠΠ: Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025/26 είχε... 14 παίκτες

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Αστραπιαία διάρρηξη σε μόλις 56 δευτερόλεπτα - Δείτε πώς διαρρήκτες εισβάλλουν σε μονοκατοικία

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: 112 σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Παξούς και Πρέβεζα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

22:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκίνησε ο Χατζηγιοβάννης για τον μικρό Δημήτρη που «έφυγε» - Αιχμές για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

22:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIFA: Νέο σκάνδαλο με Ινφαντίνο - Συμφώνησε να καλύπτει η Ομοσπονδία τις φορολογικές του υποχρεώσεις

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Άνδρας νάρκωνε και βίαζε με αγνώστους τη σύζυγό του για περισσότερα από 20 χρόνια

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αποκαλύπτονται οι ταυτότητες του πιλότου και των επιβατών του μοιραίου Learjet - Τετραμελής οικογένεια ανάμεσά τους

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με 12χρονο - Πήρε το αυτοκίνητο κρυφά και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

21:45LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Υποδέχεται τον Νοέμβριο με τον σύζυγό της - Οι νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Αστραπιαία διάρρηξη σε μόλις 56 δευτερόλεπτα - Δείτε πώς διαρρήκτες εισβάλλουν σε μονοκατοικία

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αποκαλύπτονται οι ταυτότητες του πιλότου και των επιβατών του μοιραίου Learjet - Τετραμελής οικογένεια ανάμεσά τους

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τζος ο Παχουλός»: Ο ναρκοβαρόνος που κυνηγάει ανελέητα η Ολλανδία - 2.000.000 ευρώ για πληροφορίες

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η σύντροφος του Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, διαφήμιζε σε ζωντανή μετάδοση τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από οικογένειες παιδιών

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

21:45ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: 112 σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Παξούς και Πρέβεζα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

22:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκίνησε ο Χατζηγιοβάννης για τον μικρό Δημήτρη που «έφυγε» - Αιχμές για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολυμπιακό σπριντ: Εξαγριωμένος ελέφαντας κυνηγάει άνδρα, που τρέχει για τη ζωή του

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης με τους 6 νεκρούς

16:22ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

21:05LIFESTYLE

Νικολούλη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τη μητέρα της - «Σε χαϊδεύω, αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ALCΟ: Το πολιτικό τοπίο στο τέλος Οκτωβρίου - «Ψαλίδισμα» στη διαφορά δεύτερου και τρίτου

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με 12χρονο - Πήρε το αυτοκίνητο κρυφά και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε «RED CODE» τα Δωδεκάνησα στις 2 και 3 Νοεμβρίου – Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ