Κακοκαιρία AGNETA: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου - Red code σε συγκεκριμένες περιοχές

Snapshot Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα έως το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.

Τρία προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει επίσης για το Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θάσο, Σαμοθράκη, Θράκη και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Σε όλη τη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) τις επόμενες ώρες και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2026 σε: Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

Γι αυτό το λόγο εκδόθηκαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων έως τις πρωινές ώρες αύριο Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2026:- Στις 22:07 για Κέρκυρα, Παξούς ,Αντίπαξους και Διαπόντια Νησιά - στις 22:20 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και- στις 22:30 για την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και στις κάτωθι περιοχές τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση):

• Σε Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.• Σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θάσο, Σαμοθράκη, Θράκη και νησιάτου Βορειοανατολικού Αιγαίου —Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος—, κατά τη διάρκειατης νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code,σήμερα Δευτέρα 02-11-2026 και αύριο Τρίτη 03-11-2026:

• Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων•

Την Περιφέρεια Ηπείρου•

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας•

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας•

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης•

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου•

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων,

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

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