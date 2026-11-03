Θεσσαλονίκη: Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε βενζινάδικο - Δύο συλληφθέντες για 100 ευρώ

Snapshot Δύο δράστες λήστεψαν βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη με απειλή μαχαιριού και αφαίρεσαν 100 ευρώ.

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/11 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στο ύψος της Νέας Ραιδεστού.

Ο ένας δράστης απείλησε τον υπάλληλο μέσα στο ταμείο, ενώ ο άλλος περίμενε στο αυτοκίνητο.

Μετά τη ληστεία, οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο αλλά συνελήφθησαν άμεσα από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/11 σε πρατήριο καυσίμων της Θεσσαλονίκης, με δύο δράστες να αποσπούν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, το ύψος της Νέας Ραιδεστού, σε βενζινάδικο το οποίο διανυκτέρευε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ήταν οι δράστες της επίθεσης, με τον έναν να εισβάλλει μέσα στο ταμείο και να απειλεί τον υπάλληλο με μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος παρέμεινε στο αυτοκίνητο.

Αφού ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 100 ευρώ μπήκε στο αμάξι και διέφυγαν με ταχύτητα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, εξαπολύοντας έρευνες για τους δύο δράστες, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν.

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